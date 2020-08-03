字節跳動旗下短影音平台TikTok近日身處中美角力核心，英國太陽報報導，英國政府已同意TikTok在倫敦設全球總部，預計將在下周正式公佈，字節跳動預計會將TikTok總部從北京遷往倫敦。字節跳動3日下午對此公開回應，目前確在探討於美國之外設立TikTok總部的可能性。

澎湃新聞報導，字節跳動創辦人張一鳴3日中午發出內部信，稱正嘗試與一家科技公司就合作方案作初步討論，以確保TikTok能繼續服務美國用戶，但還未找到最終解決方案。

張一鳴在信中稱，在當前的情況下，TikTok美國業務面臨被CFIUS（美國海外投資委員會）強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。

張一鳴表示，近1年來一直在積極配合CFIUS對公司2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。盡管公司一再強調自己是一家私營企業，並且願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。

他續指，不認同這個決定，但考慮到當前的大環境，也必須面對CFIUS的決定。張一鳴稱，正嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，以確保TikTok能繼續服務美國用戶。不過他補充，還沒有完全決定最後的解決方案，外界對TikTok的關注和傳言，可能還會持續一段時間。

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