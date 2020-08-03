遠傳電信3日宣布，5G來臨，friDay VR推出五大類內容，從世界旅遊、新奇刺激、膽小勿近、電影娛樂、到科普人文，內容均來自全球頂尖VR製作公司、以及知名VR影片平台，合作夥伴包含《與神同行》製作公司DEXTER Studios、《紅衣小女孩》製作公司瀚草影視、動畫界奧斯卡獎法國製作公司ATLAS等，遠傳5G用戶可以享受全球優質VR影片、顛覆傳統個人影音娛樂體驗。

其中，DEXTER Studios以韓國最頂尖和最大規模的VFX (Visual Effects視覺效果)技術，製作和企劃各種電視劇、電影等內容聞名，代表作有電影《王牌巨猩》、《白頭山：半島浩劫》，以及創下台灣超高票房紀錄的《與神同行》系列等。 Digital Domain創辦人是鐵達尼號導演詹姆斯卡麥隆，也是視覺特效產業的長青樹，作品《第五元素》、《鋼鐵人》、《彗星撞地球》、《復仇者聯盟》和《一級玩家》，都是好萊塢電影產業中負有盛名或獲獎無數的作品。

瀚草影視則是台灣影視製作公司，創立於2008年，知名作品包含電視劇《麻醉風暴》、《敗金女王》，以及電影《紅衣小女孩》、《阿嬤的夢中情人》、《誰是被害者》等。

遠傳表示，申辦「遠傳心5G」1,399以上方案，提供遠傳friDay VR免費12個月。

此外，遠傳friDay VR更領先全球電信業者，首家取得以好萊塢手法拍攝的《Agent Emerson特務-愛默森》VR內容，提供觀眾全程以第一人視角進入影片，化身猶如《不可能的任務》及《駭客任務》中最強的動作英雄。

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