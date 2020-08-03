不少人都喜愛登山運動挑戰自我極限，一名3歲男童在身為職業登山家的父親帶領下，攀爬了10853英尺（約3307公尺）的高山，令人驚嘆。

根據《太陽報》報導，來自英國坎布里亞郡的3歲男童傑克遜（Jackson Houlding）和妹妹弗蕾雅（Freya）在身為專業登山家的父親里奧（Leo）的帶領之下登上了瑞士和義大利邊境的巴迪萊峰（Piz Badile），母親潔西卡（Jessica）則帶著傑克遜走了一段路。傑克遜開心表示「我很享受我獨立完成自己的登山過程，還有糖果的獎勵」。

傑克遜和妹妹弗蕾雅在父親的帶領下爬上高山。

傑克遜和妹妹弗蕾雅在父親的帶領下爬上高山。

傑克遜一家人在山頂度過3天。

而妹妹弗蕾雅也在無人幫助的情況下登山成功，她表示「我發現登山的過程很有趣，也很可怕，完成後我很自豪」。

他們的父親里奧帶著妻兒在巴迪萊峰慶祝40歲生日，從7月25日開始，一家人在山頂上過夜3天，他表示「這是一條經典路線，我意識到這是一次大冒險，但我們從未感到力不從心」。

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(中時新聞網)