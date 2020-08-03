民進黨蘇震清等5立委因涉嫌貪汙遭聲押，對於4立委捲入SOGO案。資深媒體人尹乃菁透露，有多少外商到台灣來，要推動法案、地方建設、政府公關，台灣這些人從上到下都拿錢，這是很丟人的事情，趙少康強調，「所以拿錢的不是只有民意代表，官員更厲害」。

網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》今(3日)邀請資深媒體人趙少康、尹乃菁、黃暐瀚、藍委陳玉珍、網路名人四叉貓，共同探討「立委涉貪風暴」，並分析目前局勢。

對於國民黨有2位立委涉案，陳玉珍說，趙正宇立委的案子牽扯護航殯葬業者，在陽明山國家公園內的土地劃分案，目前檢調破獲920萬的鉅款，檢調認為證據比較確鑿了，可能已經朝人贓俱獲方向，所以讓趙正宇交保，並繼續偵訊辦公室主任。

陳玉珍說，SOGO這個案子很複雜，十幾年來已經80幾個訴訟案，並指出，從以前前總統夫人吳淑珍再到今天幾位牽涉的立委，都是在立院經濟委員會，因為《公司法》第9條修法是由經濟委員會發動的。陳玉珍認為，此次涉案立委，只有陳超明很大聲的說沒有收賄，非常有信心。有說法認為，陳超明此次可能是掃到颱風尾，當然實情如何還要查。

但趙少康認為，一些國會助理比較資深的，也有可能和立委老闆是共謀的，一些事情委員不好出面，讓助理出面，他以前也有碰過這種情況。

談及民代選民服務，黃暐瀚說，政治人物在跑選舉行程中，會遇到地方爭取經費辦活動，但如果你沒有，別的候選人有，那你可能就沒票了，當選民要求政治人物一定要有這些東西的話，等於逼政治人物拿薪水以外的錢，就算選民不拿經費、公關禮品，但政治人物如果一樣沒錢做文宣，對手有資源宣傳，那就會變劣勢，他感嘆，錢對台灣政治人物實在是太難過的關了。

尹乃菁透露，有多少外商到台灣來，要推動法案、地方建設、政府公關，台灣這些人從上到下都拿錢，這是很丟人的事情，趙少康強調，「所以拿錢的不是只有民意代表，官員更厲害」。

趙少康重申，所以他過去任內才要成立反貪污局(民國76年，趙少康與102位立委共同連署提案，在行政院下成立「反貪污局」)，但講了半天搞的四不像，台灣應該效仿香港廉政公署、或新加坡反貪污局直屬總督、總理，但台灣現在不是。

但據中時報導，經過檢方偵查，立委蘇震清前後收賄約2000餘萬，立委廖國棟則收了900餘萬，第3位陳超則收了600餘萬，實力前黨主席徐永明則收200餘萬。至於陳唐山部分則是50餘萬，估計總金額3750餘萬。立委趙正宇則涉嫌收賄至少920萬，護航殯葬業者施壓變更地目。

(中時新聞網)