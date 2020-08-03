動物園是許多家長、孩子可以近距離接觸野生動物的地方，有時候還會有意想不到的驚喜！一名正妹媽咪日前帶著家裡的兩個寶貝來到台南一間動物園遊玩，正想替孩子和可愛鴕鳥拍照時，突然有一隻公鴕鳥撲過來，還在母鴕鳥身上激情的「快速抖動」，讓小朋友嚇得驚聲尖叫。

有網友在動物園幫小朋友看鴕鳥合照時，竟意外目睹「活春宮」。(影片來源/原PO授權提供/如遭刪除請見諒)

一名正妹媽媽上月31日帶著2個孩子來到台南頑皮世界野生動物園（Wanpi World Safari Zoo）參觀，經過鴕鳥園時看到一隻鴕鳥剛好蹲在柵欄旁休息，便抓緊機會想讓小兄妹一起合影留念，沒想到正要按下快門時，鏡頭內突然出現一隻發情的公鴕鳥，就這樣在大家面前上演「18禁動作」，開始進行交配行為，嚇得小兄妹放聲尖叫並四處逃竄，荒謬的巧合也讓媽媽忍不住笑稱「想跟你說有孩子在能再等等嗎？但你似乎等不及了....像極了愛情。」。

據了解，鴕鳥的交配季節為每年3、4月份到9月。母鳥面對發情對象時會有直立、排尿、排糞等行為，並發出嘶聲、啄、踢等動作驅趕其他母鳥或其他非目標的雄鳥。公鳥求愛時則會出現翅膀高舉，尾豎起敵意動作，目的在於威嚇其他公鳥或動物。當公母鴕鳥配對後，牠們會選擇遠離大群體的地方，繼續求偶行為，而公鳥兩翼會左右搖擺，圍繞在母鳥身旁跳「求偶舞」，有時母鳥也會一起跳。

(寵物)