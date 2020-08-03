2020科學家的祕密基地科普展，包括天空、智慧、探測、奇幻基地，及科學興樂園5大展區，將於8月14至18日，在國立中興大學體育館登場，免費入場；展期中並安排科學DIY課程及科學短講，還有7級強震的地震體驗屋。

科學家的祕密基地科普展，3日在南投縣政府揭開面紗一角，副縣長陳正昇、國立中興大學副校長周至宏、及國家實驗研究院副院長葉文冠，邀請民眾前往參觀，探索科學奧祕，啟發小朋友對科學的興趣。

陳正昇表示，國家實驗研究院積極將科學教育融入國民教育學程中，而縣府推動科學教育也累積豐富的成果，學生在老師指導下，技術成熟，作品多元豐富，甚至在全國科展競賽中勇奪全國第1名殊榮，相當不簡單。

葉文冠表示，科學家的祕密基地科普展，是為擴展科學扎根計畫，將該院轄下太空、國網、科政、國震、海洋、動物、儀科、半導體中心等8大研究中心，透過展覽加深民眾對科學的認知，啟發小朋友接觸應用端科技，從學習過程啟發思考，達到科學從小扎根目標。

周至宏指出，此次科普展涵蓋科學和技術，從老人福祉到半導體等產業面，從生物科技到機器人科技等技術面，融合基礎科學、技術到產業應用，引導下一代投入相關行業。

教育處長陳正威指出，展期中有多場科學DIY課程，歡迎民眾上網報名；除了體驗7級強震的「地震體驗屋」，還可體驗高科技工作環境，在半導體無塵室工作的感覺。＃科學家 ＃祕密基地 ＃地震屋 ＃機器人 ＃中興大學 ＃科技

(中時 )