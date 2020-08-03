多位立委近日遭北檢調查涉嫌貪汙收賄，遭到收押偵訊。民進黨立委兼中常委蘇震清涉嫌收2000萬，資深媒體人趙少康就目前調查階段分析，蘇震清會收的多，第一可能是背後勢力有其影響力，他比較大牌，另外的可能，是因為要分給其他人。

網路節目YAHOO TV《鄉民來衝康》今(3日)邀請多位資深媒體人趙少康、尹乃菁、黃暐瀚、藍委陳玉珍、網路名人四叉貓，探討「立委涉貪風暴」，並分析目前局勢。

對於蘇嘉全請辭，趙少康先是表示，「他當年當立委時告訴助理，千萬不能挾著我的名義作威作福，夾著尾巴走路，當老闆一定要約束旁邊的人」。

對於「跨黨派立委涉貪，為何會爆這麼大？內部是否有吹哨人？」黃暐瀚表示，不論是前任現任立委，有接受白手套私下給錢，涉案的蘇震清財產申報近4年內暴增到7千多萬，黃暐瀚說，「太流公司前董事長李恆隆對外表示，給蘇震清的2000萬元是『借貸』，他的案情特別複雜」。

趙少康再問及「為何有人拿錢多、有人拿錢少？」這問題讓全場驚呼，黃暐瀚說，「他相信立委在商人眼中是有價碼的，但是因為目前查到的每個人都拿2百萬，只有蘇震清拿2000萬，可能不是他一個人拿，可能還要給其他人」。

尹乃菁指出，蘇震清2008年當選的時候，財產並沒有增加很多，到後來政黨輪替，財產越來越多，該探究的是，在背後有沒有其他勢力，讓其有更有影響力？第二，蘇震清財產增加7千萬，有這麼多的投資，其中應該還是有貓膩存在。

趙少康直言，「被查的立委們只有牽扯到這個案子嗎？」，他認為一個官員如果不貪汙，他就都不貪了，如果要貪不會只有貪一個，反正一不做二不休，他是合理懷疑的。

趙少康也回應「白手套為何獨給蘇震清2千多萬？」，「第一，可能蘇震清特別大牌，家裡在黨內有勢力。第二，有可能是要分給別人，也不一定」。尹乃菁倒認為，「跟大不大牌不見得有關係，關鍵在於，跟敢不敢開口有關係」。

黃暐瀚說，從蘇震清申報的財產可發現，他2008年當立委時，名下財產跟現金存款都是掛零，到2016年多了1584萬，但到了2019年，卻暴增到7528萬，2016年之後就多很多了。趙少康則說，「有沒有沒申報的，真相還不知道」。

(中時新聞網)