我駐日代表處3至7日在東京的代表公邸前設置「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，供日本友人、各界人士及僑胞悼念。日本前首相、現任副首相麻生太郎、日本前首相森喜朗、日本首相安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫、日華議員懇談會會長、前國家公安委員會委員長谷屋圭司等近30位政要到場，還有逾500名日本民眾到場悼念。

日本現任副首相麻生太郎3日在東京駐日代表處的前總統李登輝悼念簽名處悼念。(黃菁菁攝)

日媒報導指出，森喜朗自我推薦，想代表日本政府赴台參加李登輝的葬禮。森喜朗3日悼念完後，面對台媒的追問時並沒有正面回應。他與駐日代表謝長廷交談時表示，「(李登輝辭世)感到非常寂寞，我也快了。」

日華議員懇談會會長古屋圭司3日在東京駐日代表處的前總統李登輝悼念簽名處悼念。(黃菁菁攝)

駐日副代表蔡明耀在送森喜朗上車時說，「祝明年東京奧運順利舉行」。森喜朗回應說，「祈求李登輝前總統在天之靈能保祐順利舉行。」麻生悼念完後與謝長廷簡短交談後便匆忙離去。

古屋提及在李登輝的建言下，花了10年時間制定國內法推動在日本舉辦台北故宮展，終於在2014年實現了。2015年日華懇在國會議員會館舉行李登輝演講會，有超過300名日本國會議員參加，是歷史上值得驕傲的演講。

古屋表示，李登輝是比日本人還要了解日本的精神文化對日台友好親善關係全力付出貢獻。被問到是否派人赴台悼唁時，古屋說，「現在已準備好要派代表出席喪禮，我們議員也在考慮，但因為疫情關係，多少人會去，現在還在討論，也要看台灣那邊，不是我們自己可以決定的。」

日本首相安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫3日攜家人到東京的前總統李登輝悼念簽名處悼念後，與駐日代表謝長廷簡短交談。(黃菁菁攝)

岸信夫表示，「我和李登輝見過很多次，也聽他說了很多良言，為了讓日台友好關係繼續推展，還很需要他的建言，真的很遺憾。李前總統為（亞太）地區落實民主主義發揮了力量。我們也要將和平、穩定、民主主義好好地傳承下去。」

被問到是否去台灣時，岸信夫表示，「有機會的話，很想去，但現在新冠肺炎狀況不曉得怎麼樣？」除了執政黨議員外，在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男、國民民主黨黨魁玉木雄一郎等人也都到場。

謝長廷表示，「因為國會議員、重量級的各界人士都希望有機會悼念李登輝總統，所以設了這個地方。有些民眾很熱心，寫信、寫弔文、還有早上自己送花到門口的，我們很感動。」

有關日本政要想去台灣弔唁，謝長廷表示，「這是專案申請的，還有美國，台灣應該是（對美日）一致的決策，不是我們能決定的。」

悼念簽名處播放著李登輝夫妻最愛的日本歌《千風之歌》。謝長廷在留言處寫著，「體現台日友好的首位台灣總統，升天成為千之風後，請守護台日的友好。」

(中時新聞網)