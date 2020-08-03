台北市推動「一學區一日照」，將由芝山國小打先鋒，送都市計畫委員會審議通過，預計明年6月上路，不過，有委員擔心校舍未評估耐震與避難空間，也有委員質疑少子化使學區愈來愈少，一學區一日照恐怕是在懲罰高齡者。北市社會局表示，一學區一日照僅是政策指引，會回歸長輩需求規畫。

台灣邁入人口高齡化社會，台北市65歲以上人口數有6萬1654人，老年人口比例18.26％，居全台第3高，其中日照需求數為1541人，現有25處日照中心可收托882人，目標在2024年達48家，推估至2030年日照需求為2437人。

為盡快滿足日照需求，北市社會局與教育局合作，運用學校餘裕場地設置「老人日間照顧中心」，經會勘後，考量芝山國小符合無障礙動線，也有舉辦樂齡學堂服務長輩經驗，選定芝山國小忠孝樓3樓空間做為首個示範點，可服務20名士林區及鄰近區域50歲以上失智症者或65歲以上失能長者。

經送都委會審議變更土地使用分區，有委員要求芝山國小必須再評估耐震、避難空間在哪、發生災變要如何離開，怎麼讓長者是安全的；委員黃台生盼市府思考用餐環境，是否有廚房；委員曾光宗說，少子化使學區愈來愈少，若朝一學區一日照方向發展，代表日照會愈來愈少，變成在懲罰高齡者。

對此，社會局老人福利科長楊雅茹說，通過審議後，接下來將對外招商，預計明年6月上路，一學區一日照僅是政策指引，日照中心設置回歸長輩需求，也會做好耐震。

(中時 )