美國最古老的奢侈品百貨連鎖店Lord & Taylor申請破產保護，加入了因疫情導致的美企破產潮行列。據悉，由於新冠肺炎疫情的持續蔓延，今年以來，Lord & Taylor已被迫臨時關閉了在美的全部38家門店，至今尚未營業。

據悉，疫情期間，雖然Lord & Taylor的實體門店一直未開工，但其電子商店的網購渠道還在正常營業。而這也無法令這家歷史悠久的美國連鎖百貨「起死回生」。報導指出，Lord & Taylor的母公司Le Tote似乎也撐不下去了，該司也已經申請了破產保護，並計劃對Lord & Taylor的門店數量進行削減。

而事實上，Lord & Taylor不過是因疫情「倒下」的千萬美國企業中的一家。全球知名法律服務企業埃貝公司（Epiq Global）數據顯示，截至6月末，美國今年申請破產保護的企業已超過3600家，規模較去年同期大增26%。

7月30日當天，美國公佈的二季度經濟數據顯示，該國第二季度實際個人消費支出出現了34.6%的萎縮，為有史以來的最大降幅。另外，人們也在進一步遏制消費的需求，以儲蓄數據為例，1-6月期間美國銀行存款總額增長超過2兆美元，處於同一時期的歷史最高水平。要知道，國民消費在美國GDP的比重高達70%，消費出現暴跌，凸顯當前美國經濟形勢的萎靡。

消費需求的疲軟也在加劇美國的關店潮。根據零售與科技數據企業Coresight Research數據顯示，截至8月3日，美國今年來關閉的零售門店數量已達6598家。

(中時新聞網)