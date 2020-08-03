西拉雅國家風景區官田遊客中心開幕啟用，大草原景觀吸睛。（莊曜聰攝）

西拉雅國家風景區官田遊客中心3日正式啟用，對帶動地方發展與觀光有正面助益，包括交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委郭國文、陳亭妃、賴惠員都出席，園區壯麗的大草原美景相當吸睛，林佳龍說，遊客中心本身就是一個觀光景點，未來將盤點資源，連結7個國家風景區整合行銷，吸引遊客前來。

林佳龍表示，官田遊客中心建築融入西拉雅文化元素，未來西拉雅管理處將做為平台，促成地方觀光產業聯盟，中央與地方一起發展觀光，林佳龍說，現在國際疫情仍緊張，台灣要「養雞生蛋」把觀光環境準備好，等待未來邊境開放後，就能把錢賺回來。

林佳龍指出，交通部推動「食宿遊購行」政策，第一階段編列預算，由觀光局東北角、參山、阿里山、日月潭、雲嘉南、西拉雅、大鵬灣等7個國家風景區管理處盤點觀光資源，連結相關產業成立資訊平台、導入電子商務籌組產業聯盟推動觀光發展。

針對安心旅遊補助，林佳龍表示民眾出遊熱潮還會持續，目前預算保證可以執行到10月底，目前包括台北市、宜蘭、花蓮、澎湖等4縣市已提出第3波申請，另有台東等10縣市提出第2波申請。

西拉雅官田遊客中心園區整體設計以台南陽光、西拉雅阿立祖的「水」及嘉南平原的「風」設計，並融入地景式設計，與周邊環境融合，讓前來的遊客能夠在風、光、水色中享受大自然，配合開幕有蕭青陽「開幕辦桌秀—百年卡打車收藏展」及西拉雅四季之美攝影作品展，還有動態VR體驗區，等民眾前來感受。

(中時 )