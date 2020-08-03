疫情之下，全世界有許多演出停演，台灣是少數還能舉辦音樂會的地方，同時也成為音樂家們希望演出的地方。小提琴家林昭亮觀察，未來世界的狀態，可說是相當黑暗，「現在美國人，不能去歐洲，也不能去澳洲、紐西蘭，未來國際音樂交流要怎麼進行，還不明確，但台灣的衛生控制得好，還能舉辦音樂會，很難得。」

林昭亮說，今早紐約才有一則新聞報導，有1百多人，租了遊艇出遊，被警察抓起來，「1百多人都不能群聚，但是台灣音樂廳，可以做到2千人齊聚一堂，這點令我驕傲。」

林昭亮特地提前來台，先完成14天隔離，他表示，隔離的日子，讓他更知道，「一名音樂家更該保持紀律，在該練琴的時間練琴，我和其他同樣來台先隔離的音樂家，還會每晚視訊吃晚餐，聊聊彼此的狀況。」

他表示，這趟來台行程，還有一件重要的事，就是開設大師班傳藝，他表示原本4月時，以為這趟行程要取消了，但最後還是能夠過來，是很不容易的事情，「這次參加音樂節的有百分之70是國外留學的學生，目前留在國內，加上原本在國內的學生，水準都很好，我們需要鼓勵孩子們的可能性，這一點很重要。」

林昭亮說，他年底還會再回來演出，到時同樣需要先事先隔離14天，「這已經是疫情之後的常態了，但這些音樂會能成行，都很不容易，現在歐美有很多大城市，都還陷入黑暗之中。」

這趟來台音樂家，包括艾默森弦樂四重奏創辦人之一、小提琴家菲利普．賽哲、紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、TMAF教育總監林士凱、邁阿密弦樂四重奏中提琴家李捷琦、柯爾本大學低音提琴教授彼得．洛依德，以及台灣小提琴家曾宇謙，同樣加入演出陣容。

(中時 )