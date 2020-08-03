富邦媒（8454）旗下通路momo購物網3日「爸氣」公布《男神節》重頭好戲登場，8月5日至8月8日強打「百萬超跑體驗」及「一年份洗車服務」兩大活動，法拉利、保時捷、特斯拉三大超跑隨心選，加碼時尚名錶帶回家，推升寵爸氛圍超速狂飆。

另外，針對愛美型、顧家型、享受型及3C控四大類型爸爸分享送禮指南，預估買氣年增5成。

momo鎖定「愛美型爸爸」推薦臉部清潔保養、刮鬍刀等商品，如「碧兒泉男性控油淨膚組」一次包辦潔面、收斂、控油，直降6折再送13件好禮包，「德國百靈暢型貼面電鬍刀」momo獨家氣泡水機組合，優惠價8,988元加碼按摩槍or氣炸鍋二選一。

另瞄準一手包辦家務的「顧家型爸爸」推薦清潔家電及用品，讓爸爸守護居家清潔事半功倍，像是新機「石頭科技掃地機器人二代 S6 Pure」，特價12,999元再贈耗材禮盒；以及「Persil強效淨垢洗衣凝露2+1組」限時669元等。

追求生活品質的「享受型爸爸」則適合按摩器材、保健食品等禮物，舉凡「FUJI智能摩術椅」，升級版氣囊按摩媲美按摩師手感，讓爸爸在家就可深層放鬆平日積累的疲勞，限時下殺62折。

「正官庄高麗蔘精」8月8日之前獨家加碼贈300momo幣，。跟著科技潮流前進的「3C控爸爸」同樣不能忘，Lenovo、HP兩款14吋筆電優惠8折起，指定商品再送Microsoft 365個人版或無線滑鼠。

momo今年更以「替爸爸圓夢」為出發點，祭出超跑體驗活動，一字排開法拉利、保時捷、特斯拉三大超跑任選，凡於8月5日至8月8日間單日累積消費滿8,888元，即享登記抽一日體驗資格，還有時尚名錶可以帶回家。除此，momo加碼不限金額下單抽一年份（12次）洗車服務。

(工商 )