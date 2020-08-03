陳婉衡在社群媒體放閃，曬出跟男友進行「男上女下」的健身動作片，卻惹得低調的男友不開心。（照片來源：香港東網）

擁有36E好身材的香港藝人陳婉衡，轉行當健身教練，被譽為的「女神教練」，吸引眾多男學生拜入門下。其中一位「爆肌猛男」王先生更擄獲女神芳心，兩人大談師生戀。女神完全不避諱戀情曝光，倒是男友作風低調，日前陳婉衡在社群媒體曬出兩人「男上女下」健身動作片，王先生僅側面曝光就大發雷霆，嚇得女神立刻刪片，還到超市買牛排安撫男友。

「無綫咪神」陳婉衡（Alycia）日前自爆戀情，與同樣由國外返港、上她健身課的「爆肌男」王先生譜師生戀，據香港東方日報報導，因疫情影響，小兩口常在家一起做運動，默契與感情因此一日千里！

原本大女人性格的Alycia甚至為愛改變，知道男友不喜歡她展現性感，還耐心解釋是工作需要，並承諾日後盡量「封胸」。

不過日前Alycia無意間惹得男友爆怒，原來她將兩人在家中進行「男上女下」的健身短片，放上社群媒體，雖然王先生只有側面入鏡，但低調的他還是極度不開心，嚇得Alycia秒刪影片，還上超市採買牛排、健康食品，變身「實習煮婦」。

(中時新聞網)