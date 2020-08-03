歐洲新冠疫情嚴重，歐盟準備推出7500億歐元（約台幣25.8兆元）經濟復甦基金。法國歐洲事務部官員2日表示，法國將提議在基金條款中，加入針對破壞人權國家的制裁方案，被認為是劍指波蘭、匈牙利。

法國歐洲事務副部長波恩（Clement Beaune）向英國《金融時報》表示︰「（我們無法）告訴法國，以及波蘭、匈牙利的人民，歐洲在金融上能夠團結，但卻不在乎民主基本規則、媒體自由，以及平等權益是否獲得尊重。」

近來西歐國家認為，東歐獨裁主義抬頭，其中波蘭和匈牙利更是被認為自由備受威脅。波恩表明，歐盟對這些違規國家的立場，必須更加強硬。

匈牙利最大獨立新聞網站「Index.hu」近來備受政治壓力，總編更被解僱，引發示威者上街抗議政府干預新聞自由。波蘭司法部日前則宣布，退出防止女性受暴力對待的《伊斯坦布爾公約》，同樣引爆民眾示威。

(中時 )