隔離14天平安出關，小提琴家林昭亮今（3日）晚將順利出席音樂會。然而，今早傳來一代鋼琴大師里昂．弗萊雪過世的消息，林昭亮表示非常難過，無比懷念，「他可說是大師中的大師，是我最敬佩的一位音樂家、藝術家，這是一個時代的消逝，小提琴家是史坦走後，一個時代就過去了，鋼琴家則是里昂。我會永遠想念他。」

里昂出生於1928年，4歲開始學琴，16歲與指揮家皮埃爾·蒙特和紐約愛樂同台演出，1952年拿下伊莉莎白鋼琴大賽首獎。曾在音樂事業最如日中天時，罹患肌肉張力不全症，導致右手手指無法演奏，但最後靠著毅力把手指練回來，激勵人心。

林昭亮表示，昨晚他和這趟來台演出的音樂家們用餐，席間大家不知為何突然聊起里昂，「那時我們還不知道他已經離開了，真的非常難過。」

林昭亮回憶，20年前，里昂來台參加國際巨星音樂節，當時他和里昂一起排練布拉姆斯鋼琴四重奏曲，在鋼琴獨奏樂段，其他樂手都非常享受里昂的演奏，「我們都覺得他的演奏和音樂，能帶給人就像是上天堂的感覺，我會永遠想念他。」

(中時 )