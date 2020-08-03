文化局局長田昭容（右）指88父親節起連續兩個週未，將以嘉年華方式分別舉辦「親子小戲節」和「青少年戲劇節」。（羅浚濱攝）

新竹縣上半年藝文活動受新冠肺炎影響全部停擺，暑假劇團展演活動，從室內售票改為室外免費演出，88父親節起連續兩個週未，將以嘉年華方式分別舉辦「親子小戲節」和「青少年戲劇節」，「戲在角落與不期而遇」，有10團35場次演出，更有集章兌換精美野餐墊。

文化局局長田昭容表示，8日和9日的親子小戲節以「夏日偶像劇」為主題，參與演出的有玉米雞等10個劇團，在文化局園區5個角落上演，戶外演出除了燈光音響外，更有天候因素，對表演團體都是一大挑戰。

15日和16日青的少年戲劇節「造與躁」系列活動，由阮劇團策展規畫，有MR.YES小丑劇團等表演團體、青少年劇場由「不然，B計畫」劇團策展規畫，以豐富多元表演節目，讓青年世代揮灑屬於自己的青春。

不然，B計畫劇團團長蕭玟馨表示，青少年戲劇節活動中將帶來動物園之戲版本的「等待果陀」，以全新改編經典戲劇，詮釋動物與人類關係，也將時勢議題融入。

15日晚上6點半的「夏夜不煩躁」Party，邀請「台灣最強80後相聲演員」黃逸豪及樂團拍謝少年等團體，相關活動詳情請上臉書粉絲專頁「竹縣GO藝思」或「新竹FUN表演」查詢。

(中時 )