人民幣兌美元在岸價3日下午4點30分收報6.9773元，較上日（7月31日）收盤價6.9794元上漲21個基點，單日漲幅0.03％，成交量230.56億美元。

截至下午4點50分，離岸人民幣報6.9805元，上揚87個基點，漲幅0.12％。人民幣兌美元中間價3日報6.9980元，較上日下跌132個基點，跌幅0.19％。

(工商 )

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