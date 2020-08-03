比利時工程師接觸者 328人核酸檢測結果出爐 17:132020/08/03 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 染疫比利時工程師接觸者核酸檢測結果出爐。(陳人齊攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比利時風電工程師5月初來台工作，近日要返回歐洲，接受新型冠狀病毒病，COVID-19採檢確診陽性，中央流行疫情指揮中心今天表示，針對469案例接觸者採檢，目前已採437人，其中328人核酸檢測陰性，其餘109人檢驗中；血清抗體已驗52人皆陰性。 比利時工程師（案469）來台86天確診新冠肺炎， 中央流行疫情指揮中心暫不列為境外移入或本土個案，並指該名個案3月在比利時喪失嗅味覺，極可能當時已感染，但專家認為，病毒在上呼吸道存在4個月的機會實在太低，研判在國內感染機會大。 (中時 ) #比利時工程師 #接觸者 #32 #8人 #核酸檢測 也許您會感興趣 推薦閱讀 比利時工程師 足跡涉台中2家酒吧 接觸者40名 22:432020/08/01 生活 抗體強烈陽性 急診醫：比利時工程師恐是近期二度染疫 10:012020/08/02 生活 大陸核酸檢測支援隊已出發赴港 可逗留1個月 10:252020/08/02 兩岸 染疫外籍工程師趴趴走 宜蘭未匡列接觸者 10:532020/08/02 生活 港「方艙醫院」啟用 核酸檢測支援隊留一個月 10:482020/08/02 兩岸 比利時工程師染疫 陳時中：社區感染可能性很小 11:272020/08/02 生活 香港疫情形勢嚴峻 陸派核酸檢測隊支援 19:052020/08/02 財經 染疫比利時工程師趴趴走 北市匡列18人 22:142020/08/02 寶島 案469趴趴走 宜蘭未匡列接觸者 04:102020/08/03 生活新聞 國民黨革實院提勞權32計畫 每周工時降至32小時 13:212020/08/03 政治 生活熱門新聞 專家說破嘴就是不入境普篩 莊人祥揭背後原因 - 生活 比利時工程師接觸者 328人核酸檢測結果出爐 - 生活 中衛雙色口罩來了！屈臣氏門市今限店開賣 各通路一次看 - 生活 不明疫情再起！陳建仁籲「備3個月口罩」 莊人祥霸氣回應 - 生活 颱風眼開了！哈格比強度達顛峰 下半天警戒地區曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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