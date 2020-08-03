比利時風電工程師5月初來台工作，近日要返回歐洲，接受新型冠狀病毒病，COVID-19採檢確診陽性，中央流行疫情指揮中心今天表示，針對469案例接觸者採檢，目前已採437人，其中328人核酸檢測陰性，其餘109人檢驗中；血清抗體已驗52人皆陰性。

比利時工程師（案469）來台86天確診新冠肺炎， 中央流行疫情指揮中心暫不列為境外移入或本土個案，並指該名個案3月在比利時喪失嗅味覺，極可能當時已感染，但專家認為，病毒在上呼吸道存在4個月的機會實在太低，研判在國內感染機會大。

(中時 )