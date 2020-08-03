「黎巴嫩正快速地墜入最糟糕的局面：東地中海的失敗國家」是華盛頓美國和平協會（US Institute of Peace）高級顧問雅庫比（Mona Yacoubian）給予黎巴嫩現狀的評論。

據美聯社今日（8月3日）報導分析，黎巴嫩因内政的失敗加上疫情的影響，正邁向亡國之路，或將面臨國家瓦解的命運。報導列舉出外匯短缺、政府腐敗、電源短缺、食物短缺、能源短缺、債務危機、社會分裂等種種嚴重國内危機。

學者稱支撐黎巴嫩的幾大「支柱」（自由、旅游業、金融服務業和中產階級）都已被摧毀，預估黎巴嫩政府可能將在幾個月内徹底失敗。

黎巴嫩雖然一向以來都處於動蕩中，但文章分析因疫情的影響，這次恐將無法得到外界的救助。目前各國都正忙著應付國内的疫情影響，黎巴嫩物資短缺的情況將極具惡化。

此外，報導指出黎巴嫩最大的問題之一是政府的腐敗，使黎政府無法得到國際貨幣基金組織（IMF）和法國等發達國家的援助。法國外交部長曾公開強調，若沒有有效的内政改革就沒有援助，但目前黎巴嫩政壇腐敗的程度使改革非常困難。

黎巴嫩徹底失敗不僅會影響當地政治局勢，也會嚴重波及歐洲等地。報導指出黎巴嫩局面若徹底瓦解，大量難民將外逃往歐洲，重演難民危機。同時，黎巴嫩政局失控會建立權力真空，孵育出極端恐怖組織，對美國和美國中東盟友非常不利。作者忠告美國負擔不起黎巴嫩的瓦解。

黎巴嫩現失業率高達25%、有1/3的人口處於貧困線以下。此外黎巴嫩街頭抗議聲連綿不斷，不滿政府無法提供電源、食物、醫療用品等基本物資。

(中時新聞網)