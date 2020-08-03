大根3日錄狼谷育樂台《星光歡樂城》，被問到好友羅志祥（小豬）因被前女友周揚青爆出多人運動，形象重創，連生日都低調度過沒慶祝，大根表示當天剛好小豬與庹宗康都生日，所以他印象很深刻，「我去他家說完生日快樂，一下子就回家了」。兩人簡單寒暄後，他因隔日還有工作，就先行返家。問及小豬目前心情？他坦言，「他正常了」。

小豬近日作息低調，連生日也不若往年熱鬧，「我和小豬家就住附近，那天我離開康哥那裡，就跟小豬說我去找你一下，待了一下就回家。」至於小豬取消追蹤周揚青，但依舊與愷樂互相關注一事，他表示自己沒特別詢問，「我不會特別去注意這個啦，現在我也滿少跟他見面了，就會想說不要去打擾他」。對於小豬想法三緘其口。

大根日前與大飛、阿虎合開餐酒館，雖受到疫情生意變差，但現在客人已回流，生意變穩定，他表示：「我暫時不會再投資副業，這波疫情真的有嚇到我，第一次就發生這種事，真的會怕怕的。」除了經營副業，他近日也嘗試寫劇本，內容以靈異故事為主，預估鬼月會在自己的YouTube頻道播出，也算是為幕後工作投石問路。

(中時 )