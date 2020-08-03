◎21歲警遭無照少年撞到腦死 家屬同意拔管

新北市樹林分局21歲員警楊庭豪在2日凌晨值勤時與無照17歲張姓少年發生車禍，顱內嚴重出血，主治醫師判定楊廷豪有腦幹衰竭情形，初步測試已無腦幹功能，據了解，院方在與家屬討論後，家屬已同意拔管，預計明日將請另一位醫師判定腦死，並會同檢察官相驗後拔管，捐贈器官。

◎ANA松山羽田今復航 每周2班來回

日本全日空航空台北松山-東京羽田航線今日起復飛！儘管受颱風外圍環流影響，中午松山機場因能見度不佳，從羽田起飛的ANA班機在北台灣上空盤旋約20分鐘，最後仍順利降落松山機場，100多名旅客也都戴上口罩、手套甚至防護鏡上飛機，飛往日本家鄉或在東京轉機至加拿大。

◎我瑞德西韋遭斷貨 指揮中心考慮用這款藥補缺口

美國新冠疫情未見趨緩，於6月間宣布購買50萬劑瑞德西韋，此舉不僅造成許多歐洲國家不滿，也連帶影響我國的訂單，原定要在7月底輸入的2000劑，如今僅有78劑到貨，但中央流行疫情指揮中心對此毫不擔心，表示目前國內僅有1例重症病患，以目前庫存的300多劑來說是相當足夠的，加上明將召開專家會議，討論是否要將另一款藥物「地塞米松」納入治療指引，若通過就更不需擔心庫存不足的問題。

◎台一生態農場蝴蝶迷宮 重現蝴蝶王國風華

埔里鎮曾有「蝴蝶王國」之譽，台一生態休閒農場（楓樺台一渡假村），以生態永續發展為目標，打造「蝴蝶迷宮」；縣長林明溱、埔里鎮長廖志城等人，3日聯袂揭幕，並期許蝴蝶王國生態勝景，再現風華。

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(中時新聞網)