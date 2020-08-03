亞獅康-KY (6497)3日宣布，任命Kenneth Kobayashi博士為醫學長(Chief Medical Officer)。Kobayashi將在加州主導亞獅康在全球各地的產品臨床研發項目，包括研發中的主力產品ASLAN004，ASLAN004是一種針對異位性皮膚炎(AD)的抗體，可以阻斷IL-13受體。

Kenneth Kobayashi是一位皮膚科專家，在新藥研發、臨床實務及法規事務等領域已有超過25年經驗。此前他曾於禮來(Eli Lilly)子公司Dermira擔任資深醫學總監(Senior Medical Director)，負責開發治療異位性皮膚炎的單株抗體lebrikizumab，期間還支援5項第三期查驗登記試驗，以及兩種新化合物的臨床前與早期臨床開發。

在加入Dermira之前，Kenneth Kobayashi曾於諾華(Novartis)的免疫、肝臟與皮膚相關全球開發部門擔任臨床開發醫學總監(Clinical Development Medical Director)，協助anti-IL-17C和anti-IgE單株抗體的開發計畫。他也曾在LEO Pharma歷任多項資深與掌管全球事務的主管職務，並於渥太華大學(University of Ottawa)及渥太華醫院(Ottawa Hospital)皮膚科擔任副教授、系主任及科主任。

亞獅康執行長傅勇表示，Kenneth Kobayashi加入團隊後，將積極進行ASLAN004針對異位性皮膚炎的晚期臨床試驗，力拚逐步提高在美國市場的能見度，以便於2021年啟動全球2b期臨床試驗。

Kenneth Kobayashi指出，將與亞獅康團隊密切合作，為今年下半年取得異位性皮膚炎多劑量遞增藥物試驗的重要臨床數據做好準備，並規劃其他適應症的研究。

(工商 )