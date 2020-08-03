減少接觸與感染風險、可視化的遠距管理機能，已成為後疫情時代連鎖門店最重要的數位轉型基礎建設。在新冠肺炎衝擊下，管理階層更難針對人流變化、對各分店營運做出即時反應，佳世達攜手明基逐鹿打造連鎖門店AI應用服務提升解決方案，將多項功能整合成一個有如門市管家的「智能互聯監控平台」，為企業打造一覽無遺的決策全景視野，大大提升管理維度。

智能互聯監控平台，可從店外人流、來店顧客資訊、店內環境監控等，所有資訊透過一個決策儀表板（dashboard），清楚呈現；另外，線上輿情和顧客數位足跡等分析，讓企業決策從平面的報表，進階為360度全景監測，透過數據掃描與分析，找到精準行銷、降低成本、提升收益的可能，現更已導入知名連鎖集團。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示：「佳世達具備紮實的軟硬體整合實力，為企業提供全方位的AIoT（人工智慧物聯網）解決方案。我們提供可信賴的平台、具備軟體加值的能力，也整合有經驗的施工團隊和專業的維運服務網絡，為客戶節省成本，創造成長價值。」 在此整合的大平台上，具有「AI數據分析引擎」、「營運績效智能分析」、「人力資源配置活化」、「自助服務看板優化」、「智能視覺影像分析」、「環境品質互連監控」六大特色，協助連鎖門店總部可透過整合的大平台，提升決策效能。

AI優化店外啟動，資源配置更Smart！ AI為企業的優化，從門店外便已開始運作。AI影像識別技術，能精準計算出店外人流與入店人次；消費者入店後，再結合POS機內的數據，讓門店與企業總部直接掌握銷售狀況。 藉由店內的環境與能源監控功能，當用餐環境出現油煙異味或不舒適的狀況，便會立即通報現場人員處理；透過智慧電表連結電煎檯與製冰機等大型耗電設備，讓門店與企業總部，清楚掌握門店能源耗損狀況，異常時段的異常用量也會預警告示、通知處理，為企業把關最大宗的電費支出。 此外，還可提供AI預防性維護的功能，以設備用電狀況建立演算法模型，可以透過電流的異常波形，觀察設備目前服務狀態，預測是否有設備發生異常的可能。

線上輿論不漏接，企業公關能力指數成長 「連鎖門店AI應用服務提升解決方案」除了整合大數據提升服務品質，還與新創公司睿捷大數據合作，導入「線上輿情監測」與「數位足跡」，勾勒出消費者最真實的生活態樣。 AI智能化的線上輿情監測，鎖定各大社群網站，及時比較輿論分數走勢、近期重要關鍵字句，提供正負評走勢圖與關鍵字文字雲，不僅可強化精準行銷的判斷依據，並依需求設置系統警戒通知，不錯過處理公關危機的黃金時間。

數位足跡則以數據視覺化方式提供門店每週人潮差異、停留時間分佈、方圓三公里內人流以及競爭對手人流之差別，讓門店能針對不同時段，彈性因應。所有數據都會呈現在「智能互聯監控平台」，成為管理者最可靠的門市管家，能短時間無死角掌握各門店狀況，成為決策最有利的工具。

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