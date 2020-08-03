李翊君今（3日）出席記者會，宣布12月5日舉辦睽違三年演唱會，儘管已是她第三次個唱，仍求好心切盼突破過去演出，為此近期加強鍛鍊體能，除了每天例行健走還做重訓，結果竟不慎傷到右肩膀，一度無法自己換衣服，她笑說受傷期間都拜託女兒幫忙換衣服，「女兒是朋友，老公（檢場）是室友，同床的室友」；有沒有請老公幫忙按摩舒緩疼痛？「檢哥也一天到晚跟我說他到處痛，我心想那算了。他打高爾夫、羽球都有運動傷害」。

檢場幾乎每天早上都會去運動，但李翊君因體質關係，不能曬太陽會紫外線過敏，她無奈表示：「我是蝙蝠，他又很愛陽光，但我們兩個運動沒辦法一起。」她這次演唱會受到新冠肺炎疫情影響，原訂六月演出順延至年底，之前開唱總遇上颱風攪局的李翊君自我調侃：「起碼這次在12月，絕對不會碰上颱風，前兩次個唱都碰上颱風大雨，每位歌迷進場時褲管都是濕的，讓我好心疼。」

沒想到昨記者會又巧遇颱風，台北狂風暴雨，李翊君會後受訪直言：「我心想運氣怎麼這麼好，不知道會不會有媒體到場。」所幸昨記者會圓滿順利；至於12月演唱會嘉賓？她昨直呼想邀記者會主持人黃子佼同台，原來是3年前佼佼為她當時專輯裡的歌曲〈提醒〉寫詞，但卻沒有主打這首歌，沒想到該曲曝光後登上排行榜，讓她及工作團隊相當遺憾，因此希望年底開唱邀佼佼同台。至於會否找女兒香奈兒擔任嘉賓？李翊君賣關子說：「還要再想一下，目前節目還沒確定。」演唱會門票6日於寬宏售票系統開賣。

李翊君今辦演唱會記者會。（寬宏藝術提供）

李翊君今辦演唱會記者會。（寬宏藝術提供）

(中時 )