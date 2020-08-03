新冠肺炎疫情肆虐全球，目前全球確診人數已高達1800萬人，其中有68.9萬人死亡，而確診人數最多的美國雖然各州的新增確診相比上週有平緩趨勢，但一名急診醫師表示「確診仍數仍太高了」，而美國疾病控制和預防中心也預測，未來的30天內，美國每天平均將有1000人死亡。

根據《CNN》報導，據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，美國已有460萬以上的人感染了新冠肺炎，且有超過15萬人死於該疾病；白宮冠狀病毒應對協調員黛博拉·伯克斯（Deborah Birx）醫生也指出，美國正處於新冠肺炎大流行的階段，且還會「非常普及」。美國疾病控制和預防中心也預測，到8月22日，美國死亡人數將達到17.3萬，且未來30天內，平均每日死亡人數會有1000人。

各地的公衛專家也呼籲民眾千萬不要放鬆警惕，尤其是要避免社交聚會，這會讓疫情加劇，馬里蘭州州長也指出，近日檢測為陽性的民眾有44%是參加了家庭聚會，23%是參加了派對，而21%則是參加戶外活動，由此可見參加聚會最易感染病毒，因此當局也呼籲民眾盡量避免人多的聚會。

此外，衛生官員也指出，要遏止疫情最有效且最簡單的方法，就是戴上口罩；華盛頓大學冠狀病毒研究人員克里斯·默里博士（ChrisMurray）也指出，「我們將近有55％的美國人戴著口罩，這是個好消息！但是要達到像新加坡這樣的95％的水平，確實還有很長一段路要走，戴口罩真的可以挽救這個國家的很多生命。」

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(中時新聞網)