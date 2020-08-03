鼎炫-KY(8499)公布第2季財報，受惠EMI材料事業因疫情帶動居家辦公及遠距教學需求提升，單季合併營收為6.06億元，年增32％，稅後淨利1.84億元，年增10％，每股稅後盈餘3.61元，營收及獲利如市場預期，都創下歷年單季新高。累計上半年合併營收為9.55億元，年增12％，稅後淨利2.72億元，年增51％，每股稅後盈餘5.35元。

鼎炫-KY第2季EMI材料事業在客戶筆電、平板應用領域銷售表現強勁，EMI材料事業銷售年成長達7成，衡器事業則因外銷代工客戶訂單出貨回溫，單季衡器事業銷售季增4成。

該公司第2季整體毛利率、營業利益率由去年同期46％、28％提升至56％、41％，也創歷年單季最佳表現。展望第3季，EMI材料事業持續受惠NB、平板材料需求強勁，且國際品牌客戶紛紛加速5G發展，稼動率可望維持高檔。在衡器事業方面，看好大陸政府持續優化消費環境，針對嚴查短斤少兩交易問題，對合格衡器供應廠商有利，進而帶動中國農改超商機持續發酵，可望增添衡器事業銷售動能。

(時報資訊)