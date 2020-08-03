華碩(2357)深耕東歐、中東及非洲(EEMEA, Eastern Europe、Middle East and Africa)市場有成，旗下電競及消費性筆電於該區多國榮登銷售龍頭！根據知名市調公司最新統計資料顯示，華碩不僅為2020上半年全球搭載NVIDIA GeForce RTX / GTX16 Ti系列顯示卡之電競筆電領導品牌，在東歐高階電競筆電市場(搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡機種)，更以40%的超高市佔，躍居銷售排行榜之首。

同時俄羅斯於今年1~4月除了蟬聯電競筆電市佔第一，並於當地知名科技媒體「3Dnews」舉辦的讀者投票中，獲得「Top Gaming Brand」殊榮；此外，今年初盛大登場的「ROG Community Cup」線上電競錦標賽，光是第一季《絕對武力：全球攻勢(CS:GO)》賽事，即吸引超過200組團隊、1000位玩家報名共襄盛舉，強大品牌心佔及影響力可見一斑；而除了俄羅斯，今年五月華碩電競筆電於匈牙利、阿拉伯聯合大公國及歐洲整體電競市場表現同樣亮眼、遙遙領先，一舉稱霸各競爭對手！

不只電競筆電，華碩旗下消費性筆電也不遑多讓，2020年1~6月在俄羅斯、波蘭兩國，分別以27%、23%市佔率摘下桂冠，年成長(YoY)達50%及10%；東歐整體方面，則是以22.7%的市佔寫下新高紀錄，總體出貨更相較去年同期大幅跳增超過兩倍，並在ASUS ZenBook Pro Duo、ASUS ZenBook Duo等系列新品助攻下，維持穩健動能！

華碩系統業務群東歐暨中東非洲業務總部總經理葉如安表示，「受新冠肺炎疫情影響，今年對企業而言無疑是充滿挑戰的一年，但這卻也提供我們一個能夠重新去認識、體悟生命與生活，檢視遠距型態工作效率、業務困境瓶頸，以及學習如何善用團結、整合力量突破和成長的嶄新契機。」

(時報資訊)