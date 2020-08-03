團長趙自強表示，淹水時劇團人員行走如滑冰。（如果兒童劇團提供）

如果兒童劇團藉抽水機將湧入雨水處理完畢。（如果兒童劇團提供）

颱風哈格比逼近台灣，豪雨不斷。台北兒童新樂園內的兒童劇場，今(3)日因大雨造成劇場外水管爆裂，讓承租單位如果兒童劇團連帶受到波及，累積20年的音響、戲偶、道具等心血全被突如其來的雨水淹沒。團長趙自強表示，目前還無法估計損失，有些被水災浸濕的物品也無法斷言就此不能使用，因此還在盤點搶救中，會再和樂園討論後續事宜。

趙自強表示，早上約11點時，劇場外蒐集雨水的集水管破裂，正好劇團處於下坡處，大量雨水隨即湧進劇場，且難以排出，包含他們所承租的行政辦公室、排練場、劇場演出空間，全泡在水中，「排練場地板都翹起來了，控制不了，水淹到腳踝。」

突然其來的水災讓劇團慌了手腳，一度在臉書貼文急徵抽水機、義工協助，請有設備可支援的粉絲向他們聯絡，並強調「急！在線等。」但也很快的刪除了臉書貼文，讓粉絲紛紛詢問劇團現況。

趙自強解釋，因當時劇團先向消防局致電，沒通上電話，眼見雨水不斷增加，才緊急貼文徵求抽水機，但不希望外界開始責怪相關單位，因此又緊急刪除文章。樂園及各方人士後來也紛紛前來幫忙，在下午2點左右就控制現場狀況，現在正進行盤點、確認物品是否還能使用等清潔工作。

趙自強表示，水災所受波及物品包含音響、喇叭、燈光等器材，還有劇團20年來創作獨一無二的人偶、特殊服裝，以及文件、紀念冊等等，還無法斷言所有物品都不能再使用，需要一些時間確認，也難以估算損失，「對外人來說很多東西是沒有用的，但在我們眼中有非常大的演出價值與意義。」

趙自強感嘆，劇團好不容易撐過上半年疫情，近日也迎來創團20周年特展，碰上水災非常恐怖，希望能早日渡過此次事件。而兒童新樂園也緊急在官網發出公告，表示園區將在近日針對兒童劇場進行查修滲漏及清潔作業，如果兒童劇團原訂於8月4日(二)至8月7日(五)「番茄大戰」演出取消。

(中時 )