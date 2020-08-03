檢調偵辦立法委員集體收賄案，以貪汙等罪聲押前太流負責人李恆隆、現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委、時力黨前主席徐永明共10人，其中無黨籍立委趙正宇，涉嫌收受殯葬業者千萬賄款，當時檢調在趙正宇家中搜出920萬，趙說錢是借來的，而他的助理扛下責任，表示「賄款都拿去賭博輸光」。

趙正宇家中被檢調搜索時，態度相當配合但不斷碎念「辦立委要有把握」，對於家中有巨額現金則說是「借來的」；至於賄款，趙正宇助理一肩扛下，表示賄款賭博輸光，並沒有給趙正宇。

檢調調查，殯葬業者陳明瀚的寶塚公司在「陽明山國家公園」範圍內，位於國家公園第三種一般管制區內，不能開發墓園，同為殯葬業的展雲公司也有相同的問題，於是透過經營公關公司的郭克銘，與無黨籍立委趙正宇交涉將國家公園管制區變更事宜，承諾事成後給予酬謝。

上個月31日檢調發動搜索，在趙正宇家中搜到920萬元現金，約談趙正宇、辦公室主任林家騏等人到案，檢察官複訊後，認為2人涉貪汙罪嫌疑重大，且有勾串、逃亡之虞，聲請羈押禁見，北院本月2日裁准羈押林，另諭知趙以100萬元交保。

(中時新聞網)