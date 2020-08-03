美國總統川普一直將新冠病毒大流行和隨之而來的經濟危機歸咎於中國大陸，但在白宮尋求穩定美國小企業的同時，救援工作令部分在美國的陸企成了意外的受益者。調查顯示，至少有32家陸企獲得超過100萬美元(約合台幣3000萬元)的貸款，總額高達1.8億美元（約合台幣53.6億元）。

《紐約時報》報導，美國政府於今年3月設立的6600億美元「工資保障專案」(Paycheck Protection Program)原為幫助陷入困境的美國小企業維持生存，但一項新的分析顯示，由於此項救濟法案允許外國公司在美國的分公司獲得貸款，使得其中一大部分資金流向了美國最大的經濟競爭對手：中國大陸。

報導引述戰略諮詢公司地平線諮詢(Horizon Advisory)對貸款公開資料的調查，由陸企擁有或投資的超過125家公司獲得了1.92億至4.19億美元的救濟貸款。有一些公司濛得金額相當可觀，其中至少有32家大陸企業獲得了超過100萬美元的貸款，全部在美陸企獲得的貸款總額高達1.8億美元。

該諮詢公司表示，如果沒有適當的政策保護，美國用於救濟、恢復和促進美國經濟的資金，可能反而被用來支援外國競爭者，也就是中國大陸。

該報告承認，這些公司參與貸款計畫很有可能挽救了美國境內的許多就業，具體規模不詳，但它也指出，許多這樣的企業可以從公共或私有資本市場獲得其他形式的資本，來支持其美國業務。財政部估計，這項資助計畫在美國保住了5000萬工人的工作。

報導說，有大陸聯繫的企業得到了美國納稅人資金幫助這一事實表明，儘管兩國關係近幾個月來走向惡化，但美中企業之間仍然存在著深厚的聯繫。

工資保障項目是今年3月簽署生效的2.2萬億美元救助計畫的一部分，旨在幫助員工人數不足500人的小企業在大部分經濟處於停滯狀態時支付工資和日常開支，但是能從公開市場獲得其他資本的大型上市公司不具備申請資格，計畫規定外資公司的美國子公司亦可以申請貸款。

調查報告中重點提到的公司包括大陸航空科技公司(Continental Aerospace Technologies)和昂際航電(Aviage Systems)，前者獲得了高達1000萬美元的貸款，後者獲得了35萬美元的貸款。這2家公司隸屬於中國航空工業集團公司，該集團屬於國有企業，今年還被美國國防部列為大陸軍工企業。此外，海航集團、華大基因等企業的美國子公司也都申請美國政府的資助，也有更多貸款流向製藥、國防、尖端製造業、電動汽車和資訊技術等關鍵行業內的企業，其中有些是經常被川普政府指責有智慧財產權盜竊行為的公司。

一位財政部發言人指出，小企業管理局(Small Business Administration)可能會對通過該項目管理的所有貸款進行審查，如果發現借款人沒有資格或在貸款申請中謊報了自己的業務，可能會拒絕給予豁免。

(中時新聞網)