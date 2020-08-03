全美各地飽受新冠肺炎疫情肆虐，加州為第一個確診人數突破50萬大關的州份，在情況如此危急之際，又面臨了野火摧殘，位在南加州里弗賽德縣（Riverside County）大火延燒超過15,000英畝，火勢至今仍未獲得控制，有將近8,000位居民被迫撤離家園。

近幾年，幾乎每到夏天加州都會有嚴重山火。（圖／達志／美聯社）

根據《The Sun》報導，這場火災被當地消防員稱為「蘋果之火」，最早發生在洛杉磯以東約121公里的社區「櫻桃谷」（Cherry Valley），7月31日晚間大火面積為700英畝，截至1日晚間至少有一戶住宅被燒毀，到了2日早上燃燒面積已經擴大至15,000英畝。

（圖／達志／美聯社）

由於該區地形峭崎，使得消防人員難以接近火源前線，火勢控制0%，當局緊急疏散了2,586戶居民，總計約7,800人，暫時安置於一所高中建立的疏散中心。有說法指出這起火災是人為縱火所致，不過目前並未獲得證實，據國家氣象局數據顯示，高溫、低濕度及陸風都有可能助長野火發生。

飛機緊急升空撒下阻燃劑。（圖／達志／美聯社）

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(中時新聞網)