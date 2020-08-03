阿斌哥大愛協會成立頭份分站，並致贈頭份分站5萬元開辦經費，擴大服務照顧地方弱勢。（何冠嫻攝）

阿斌哥大愛協會成立頭份分站，3日揭牌啟用，並頒贈感謝狀向捐助經費的企業與單位致謝，將擴大服務照顧地方弱勢。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會副議長李文斌2009年創辦阿斌哥大愛協會，集結企業力量與愛心，成為弱勢的靠山。3日啟用頭份分站，並由苗栗縣長徐耀昌兒子、阿斌哥大愛協會執行長徐崇誠兼任頭份站長，他將秉著父母服務信念，落實社會公益。

阿斌哥大愛協會協助全縣1192個弱勢家庭喪儀、每月提供弱勢獨居老人3840個愛心便當、結合企業連年捐百萬助學金照顧清寒學子、支持偏鄉國中小晚自習餐費、親自慰訪重度弱勢、每年發放愛心米1萬斤等，迄今用在弱勢族群的善款已破億元。

阿斌哥大愛協會在後龍設立總站，近年成立苗栗、西湖、通霄、苑裡、銅鑼、三義、南庄、三灣9分站，今年在縣內人口最多的頭份市設站，3日徐耀昌與妻子蔡麗卿、立委徐志榮夫人王慧珍、議長鍾東錦、副議長李文斌、縣議員徐功凡、溫宜靜、頭份市長羅雪珠、與地方代表、里長等人揭牌啟用。

徐崇誠秉著父母的服務精神，感謝阿斌哥大愛協會給予機會投入公益。「行善最樂，不落人後」徐崇誠表示，將持續以不怕做得太多，只怕做得不夠的社會服務觀念，扮演好愛心公益的重要角色，並有效統合資源，傳遞至社會的各個角落。

李文斌表示，協會服務範圍從後龍鎮擴展至全縣，照顧各地弱勢族群，吸引許多企業與善心人士共襄盛舉，未來將朝18鄉鎮設立分站為目標，就近且立即照顧當地需要幫助的民眾。

徐耀昌指出，阿斌哥大愛協會創辦迄今已12年，深入鄉鎮市照顧弱勢，成為弱勢民眾最有力的肩膀，感謝大愛協會長期從事社會公益，期盼更多人加入行善行列。

(中時 )