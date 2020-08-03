廟方特別製作500個「除瘴包」為民眾祈福。（豐原墩腳城隍廟提供／陳淑娥台中傳真）

廟方特別製作500個「除瘴包」為民眾祈福。（豐原墩腳城隍廟提供／陳淑娥台中傳真）

台中地區城隍爺以農曆6月15日為誕辰，豐原墩腳城隍廟3日舉行遶境起駕儀式，今年受疫情影響，廟方特別製作500個「除瘴包」為民眾祈福。墩腳城隍廟「日式神轎」陣頭則是別具特色，由轎夫穿日式浴衣依鼓聲節奏吶喊，成為融合台灣味的豐原在地文化代表。

民政局長吳世瑋今日到場同慶，強調城隍是兼管陰陽兩界官職，具有勸人向善的重要力量，於地方上有著安定民心的重要性，並以鮮花、水果、財帛、壽桃向城隍獻供祝壽，同時為大台中市民祈福。

豐原墩腳城隍廟具有163年歷史，遶境主要以豐原4處舊城門為主，即現今豐原區中正路與源豐路口、三民路與源豐路的五叉路口，又稱「五條通」、漢忠醫院前及豐原第一公有市場城隍廟牌樓。

墩腳城隍廟是全台唯一具有日式神轎的城隍廟，由轎夫穿日式浴衣依鼓聲節奏吶喊，十分特殊，成為融合台灣味的豐原在地文化代表。今年因受疫情影響，廟方特別準備500份除瘴包，將沿途發送給民眾，重現1932年城隍出巡遶境除瘟疫場景。

民政局指出，歷年來，當地於城隍聖誕前一週便會湧入大批香客，大部分廟前戲台會演出酬神戲，廟方也會舉行隆重祝壽祭典，約上百人參加儀式多會持續到凌晨。

(中時 )