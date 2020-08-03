蔡英文總統今天特派副總統賴清德、前副總統連戰、前副總統蕭萬長丶台積電創辦人張忠謀等32人為治喪大員，辦理前總統李登輝先生治喪事宜。總統府發言人丁允恭表示，治喪大員的組成體現國家對李前總統開創國家民主、多元新時代的敬意，由政府代表，以及李前總統的故舊、部屬，和朝野各主要政黨及民間領袖所組成。

治喪大員名單還包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長陳菊、前立法院長王金平、前司法院長翁岳生、前考試院長許水德、前監察院長錢復、總統府秘書長李大維、前總統府秘書長吳伯雄、前總統府秘書長黃昆輝、國家安全會議秘書長顧立雄。

另外還有親民黨主席（前臺灣省長）宋楚瑜、彭明敏先生、辜寬敏先生、張忠謀先生、黃崑虎先生、李遠哲先生、彭淮南先生、王文淵先生、陳博志先生、中國國民黨主席江啟臣、台灣民眾黨主席柯文哲、時代力量代理黨主席邱顯智、台灣團結聯盟黨主席劉一德、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發等32人，並由賴副總統主持治喪大員會議，辦理前總統李登輝先生治喪事宜。

總統府發言人丁允恭表示，治喪大員的組成體現國家對李前總統開創國家民主、多元新時代的敬意，由政府代表，以及李前總統的故舊、部屬，和朝野各主要政黨及民間領袖所組成。對於李前總統的治喪事宜，亦係依循體制與慣例辦理。過去前總統嚴家淦先生、前副總統謝東閔先生，以及前副總統李元簇先生均由當時的總統指派治喪大員，召開會議協助家屬處理治喪事宜，以表彰其對國家社會之重大貢獻。

丁允恭表示，總統府已於上週成立工作小組，首次治喪大員會議也將會於近日召開，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，與家屬密切洽繫，妥善辦理李前總統治喪事宜，務求典禮哀榮隆重。

(中時 )