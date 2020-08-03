開源方案供應商紅帽（Redhat）發佈《了解亞太地區數位轉型成功之道》調查報告指出，亞洲企業投入數位轉型並非僅為了企業成長，同時也是種生存策略，且有高達95％的亞太區企業領袖日益重視數位轉型。

紅帽為企業開放原始碼軟體解決方案廠商，2018年被IBM以每股190美元、總計約340億美元（約新台幣1兆元）收購。紅帽主要業務透過社群推動的方式，提供可靠、高效能的Linux、混合雲、容器與Kubernetes技術，幫助客戶整合新舊IT應用服務、開發雲端原生應用。

紅帽出具《了解亞太地區數位轉型成功之道》報告，發現亞太區高達95％的企業領袖認為數位轉型的重要性日益提升。且更有八成的亞太區企業領袖認為「文化改革」及「科技現代化」，與數位轉型有著相同的重要性。

該報告顯示，亞太區企業領袖指出，企業文化改革、技術及業務流程革新是促使企業成功數位轉型的三大重要基礎；其中影響公司文化的因素包含合作度（44％）、包容性（42％）、適應性（41％）及透明度（40％）。

此外，該調查也指出，亞太區企業領袖對於接下來12至18個月要在哪些面向投入資源以保持數位轉型的態度也相當明確，其中40％的企業領袖計劃將投資在人工智慧（AI）及機器學習領域，並增加8％的雲端業務應用投資費用。在強化業務流程自動化工具上，亞太區的企業領袖則計畫新增6％的投資金額。

(工商 )