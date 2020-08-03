新冠疫情拖累高爾夫球具消費，使得高爾夫球代工產業陷入近年最慘的第二季，如今，下游客戶庫存修正結束，加上新品開發下單，包括復盛（6670）和大田（8924）等相關廠商，訂單陸續回溫，第三季可望創造新局，甚至延燒到第四季。

代工龍頭復盛發言人許廷儀3日指出，7月開始，訂單回籠已有明顯感覺，因此，為了滿足產能對客戶訂單的需求，從今年7月開始，無論是大陸廠或越南廠，「幾乎天天都在招工」。

今年上半年營收年減約21.21％的復盛，今年第三季營收將比第二季好很多，許廷儀表示，主要是下游通路商銷售順暢，客戶的庫存，比去年同期低很多，因此，追加訂單的頻率和數量，明顯增加。

他強調，疫情前期和中期，大家都很保守，現在單子則反應信心，因此，復盛可能跟其它同業一樣，訂單能見度已經恢復到過去的水準，相信，在進入旺季之後，今年10到12月的所謂旺季，「會旺季很旺」。

不過，許廷儀也說，由於今年2月以及4到6月的營收因疫情明顯下滑，因此，下半年的躍升，恐怕還難以回補之前的掉單量，「如果熱度依舊，或許明年才有機會」。

法人指出，以美國和日本客戶為主的大田，包括BRIDGESTON、HONMA、PXG 以及TITLEIST，因美國市場率先回溫，因下游客戶庫存調整結束，加上新品訂單，大田美系客戶的營收可望呈現20％以上的成長，相對地，日本高爾市場則相對弱了一些。

整體而言，大田在今年6月趨向正常之後，訂單能見度陸續提高，雖然在9月和10月進入旺季，帶動營收的提升，不過，今年全年恐將仍不及去年，但，毛利率則有機會拉升。

大田發言人鍾政義表示，由於大田江西廠自動化製程比重增加，並配合客戶開發高毛利率新品，都是有助毛利提升的主要營運結構。

(工商 )