友華（4120)關注小朋友的健康成長議題，長期與家扶基金會合作，捐贈物資幫助弱勢家庭，繼五月投入第一批捐贈嬰幼兒營養品及物資後，八月持續再捐出近三千罐嬰幼兒奶粉、麥精，捐贈對象擴大到包括離島的金門、澎湖等十二個家扶中心及三個服務據點，希望弱勢家庭小朋友營養不斷炊，各界也能共襄盛舉，一起為小朋友的健康貢獻一點心力。

據家扶基金會統計，今年受到新冠肺炎疫情影響，社福團體收到各界的捐助相對減少，與去年同期相比，今年迄今捐款減少33％，且國內外兒童認養人持續負成長情況下，家扶基金會代墊認養費已高達400萬元，因此，友華也積極參與捐贈嬰幼兒營養品及物資行動。

友華表示，「卡洛塔妮」是友華與紐西蘭羊奶合作社(DGC)共同開發的羊奶品牌，不僅是國內羊奶市場領導者，在中國大陸和東南亞國家也深受歡迎。因應今年的新冠肺炎疫情，友華與DGC在台灣、中國大陸、新加坡及馬來西亞等地同步捐助產品，幫助當地弱勢家庭，善盡企業社會責任。

另外，友華生3日也與家扶基金會合作，前往家扶基金會台中大里非營利幼兒園教小朋友跳防疫洗手舞，同時還安排特別造型的小羊巴士提供營養的羊奶霜淇淋，宣導洗手防疫的觀念，為幼兒園的小朋友帶來健康歡樂的一天。

(工商 )