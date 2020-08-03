據新北不動產愛連網資料顯示，淡水今年6月交易移轉棟數為510棟，相較於5月增加131棟，足足成長了34.5%，21世紀不動產淡水沙崙店店長陳火旺表示，也是店內近6年來成交量的最高峰。

21世紀不動產企劃研究室分析，淡水之所以受到歡迎，在於各生活機能逐漸到位，且房價相較台北市更顯親民，僅需台北約1/3甚至1/4的價格，吸引愈來愈多人在當地置產，此外，近期由於受到港版國安法及反送中事件影響，有許多香港人亦選擇淡水這個與香港同樣環海的城市環境置產，種種因素讓淡水成為北台灣的房市新熱點。

過去淡水引人詬病的交通問題，不僅在這幾年徹底改善，且建立起完善的交通網路，其中最大轉捩點，就在於淡海輕軌綠山線。前年底完工通車後，至今已累計超過400萬搭乘人次。淡海輕軌陸續開通、連結原本的捷運紅線，兩者加持下活絡淡水的交通網路。

但還不僅如此，期待許久的淡江大橋，預計在2024年完工，另外，淡水河北側沿河平面道路工程，今年初也已通過環保署環評大會審查，預計在2021年開始動工，這條橫跨新北市與台北市的平面道路，被喻為能紓解台2線的「救命道路」，屆時通車勢必讓淡水交通獲得紓解。

無畏新冠肺炎疫情影響，淡水上半年繳出漂亮成績單，所有生活機能一次到位，更重要是相較於台北市，淡水房價顯得更加親民，根據內政部實價登錄資料顯示，過去半年淡水每坪平均單價為22.4萬元，而整個大台北每坪平均單價為64.7萬元，等於只要台北市1/3的價錢，就能輕鬆在淡水置產。

陳火旺表示，淡水目前主要仍以自住、換屋等剛性需求為主，議價空間彈性、親民房價是淡水的特色，也因此吸引許多外縣市的移居客層，目前淡水買盤力道仍佳，房市持續看好。

(時報資訊)