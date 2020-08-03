NB電池模組廠-西勝(3625)7月合併營收2.11億元，月增26%，為今年單月新高，由於教育市場的Chromebook訂單穩定，西勝表示，下半年應可維持一定成長動能。

受惠終端客戶Acer主攻教育市場的Chromebook訂單增加，西勝7月合併營收回升到2.11億元，月增26%，年減18%，為今年單月新高，累計1到7月合併營收為12.08億元，年減11.27%，西勝表示，下半年應可維持一定成長動能。

(時報資訊)