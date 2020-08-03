為搶攻報復性消費商機，高市觀光協會發行「高雄暢遊GO多媒體觀光護照」夏季號10萬冊，匯聚高雄50大精選品牌，囊括旅宿、美食、購物等總值破萬元的振興優惠券，「fun」大效益，手冊一「本」難求，協會提供電子版也可享同樣優惠。

高市觀光協會指出，「暢遊GO觀光護照」每3個月發行一次，這次夏季號第50期，鎖定住宿、購物、美食、玩樂等，以消費現抵方式，讓民眾享有最直接實質的現金回饋。

美食優惠方面，包括林皇宮廚港點、檸檬香草火鍋、掌門啤酒等共計33間，民眾可現省超過6000元；購物優惠有高雄福華名品、本東倉庫商店等8間，現省逾3000元；玩樂優惠部分，愛河白色戀人貨櫃屋、好樂迪KTV、棧貳庫KW2等8間可省近千元；住宿優惠則有旗津道沙灘酒店最高現抵3200元，共計50間業者，優惠總金額破萬元。

「高雄暢遊GO觀光護照」一推出反映熱烈，目前多數實體通路，如高雄509間7-11、高雄市政府觀光局旅遊服務中心、高雄捷運10個黃金站點、夢時代、漢神巨蛋、漢神本館及限定觀光飯店與美食通路等，多已免費索取完畢。

高市觀光協會表示，若沒拿到觀光護照的民眾也不必擔心，可至臉書粉絲團，下載網路電子版，除能同享破萬豐富優惠，每周也有固定抽獎活動等好康。

(中時 )