蘇嘉全因姪子蘇震清涉入SOGO經營權案，自行請辭總統府祕書長，地方挺蘇派系對整起事件低調不願多談，但有親蘇人士透露，媒體報導擔任白手套的蘇震清前辦公室主任郭克銘，「根本沒有人認識」，就連跟在蘇震清身邊10多年的親近幕僚也很納悶，「這人是誰阿」！

挺蘇人士認為這整件事就是在獵巫、追殺，目前蘇震清地方服務處仍繼續上工，大夥都認為，最後始終會還他們清白。

談起蘇嘉全的發跡，竟是為哥哥蘇嘉川拿回新台幣3萬元的保證金，硬著頭皮參選屏東縣議員，雖當時以最高票落選，但同年，蘇參與民主進步黨建黨，並擔任屏東縣黨部主任委員，之後當選國大代表，從此官途順遂。

蘇嘉全曾任2屆立法委員，1997年參選屏東縣長，以過半選票勝出，擊敗國民黨提名的曾永權，在擔任屏東縣長任內，成功行銷東港黑鮪魚，把傳統漁村變成海鮮首都，更因此贏得「黑鮪魚」的綽號。

陳水扁政府執政後，擔任內政部長與農委會主委，2016年更是首位民進黨籍立法院長，今年520後接任總統府祕書長。日前以捍衛自身清白請辭，蔡英文總統已批准辭呈。

(中時 )