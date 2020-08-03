警方移送涉嫌擄人勒贖的4名逃逸移工，複訊後都收押。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

阮姓越南移工和同鄉的逃逸移工賭博，玩越南傳統的「魚蝦蟹骰寶」，竟輸了新台幣30萬元，他還不出錢，同鄉竟對他暴力討債，強押至中部山區囚禁凌虐，逼迫阮的家屬籌錢才放人。家屬越洋報案，刑事局獲報追查，日前循線至彰化救出傷痕累累的阮，並逮捕4名逃逸移工，檢方複訊後收押。

刑事局國際科表示，7月29日接獲駐台北越南經濟文化辦事處官員，代表被害人越南移工家屬報案，表示該移工在台遭限制自由、毆打凌虐，犯嫌以被害人積欠債務為由，向越南家屬要求匯款新臺幣30萬元債款，否則將對被害人甚至被害人家屬不利，甚至利滾利獅子大開口要求48萬。

嫌犯陸續透過臉書等通訊軟體，傳送阮手指遭刀割、被針刺傷流血的照片，要求被害人家屬儘速匯款至指定的越南帳戶內，否則要脅將被害人之腳砍斷、永久法無站立。

警方說，越籍嫌犯為誤導偵辦，故佈疑陣，利用被害人的通訊軟體告知家屬，自己遭綁架於「山區」且「早上寒冷」等內容，也同時告知其他移工，自己已逃出，目前在「台北工作」等語，企圖混淆偵辦方向，十分狡詐。

刑事局會同彰化縣警方，連日訪查相關移工，並經相關通訊紀錄，逐步縮小範圍，再針對可疑處所連日埋伏跟監，終於確認犯嫌藏匿被害人的住處，7月31日傍晚搜索，成功營救出被害人，另再逮捕4名逃逸越南移工，並查獲毒品與吸食器，訊後移送台中地檢署，聲押獲准。

越南逃逸移工竟組成設局賭博，再擄人勒贖，甚至持有毒品，檢警擔心已形成越南黑幫組織，將深入蒐報偵辦。

(中時 )