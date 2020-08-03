總統府3日舉行記者會，蔡英文總統（左）宣布由李大維（右）接任總統府祕書長一職。（劉宗龍攝）

蔡英文總統今天火速敲定由海基會董事長李大維接任。黨政高層表示，由於蘇嘉全請辭後不久，坊間便傳出各種繼任人選，為了不讓整體執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛中，並衡量目前國際及區域情勢的狀況，蔡英文今早徵詢李大維獲得同意後隨即宣布。

黨政高層指出，蘇嘉全在昨天中午前後前往官邸，向總統表達因為個人最近不斷遭到抹黑，以及家族成員涉及的事件，已經造成總統和執政團隊的困擾，因此向總統當面提出辭職，而總統在了解蘇嘉全的考量也當場准辭。

他說，即便總統府第一時間就宣佈，由副秘書長劉建忻暫代秘書長一職，但蘇嘉全請辭後不久，坊間便傳出各種對於繼任秘書長人選的議論與猜測，從民進黨前主席卓榮泰、現任的黨秘書長林錫耀，前任秘書長洪耀福，各界揣測不斷。

為了不讓整體執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛中，蔡總統便開始思考接任秘書長人選。黨政高層透露，總統主要的考量是，全球即將步入後疫情時代，在過去一段時間當中，台灣的能見度與國際參與度大幅提升。

況且，衡量目前國際及區域情勢的狀況，台灣未來在國際社會的角色更為重要，台灣接下來要打的是「國際盃」。因此，蔡英文便屬意由前國安會秘書長李大維出任總統府秘書長一職，總統在今早徵詢李大維後，也獲得他的同意。

黨政高層指出，這項人事任命，對李大維來說雖是「臨危授命」，但從李大維過去的歷練，以及過去四年期間，他跟總統之間的密切合作與互動，李大維的接任，也可說是「不用摸索、立刻上手」。對內，可以立即穩定總統府內部運作無縫接軌，對外，也可以協助總統在辦理各項國際事務時，給予最好的協助。

過去，李大維曾經被綠營支持者批評為「老藍男」，但了解李大維行事風格的人來說，李大維向來以資深專業外交官自持，甚至在520前總統府內舉辦的歡送會中，他還曾經說過，他對華府的政治比對台北更熟悉。

他說，實際上，李大維過去駐美代表的經歷，讓他在國在國安會秘書長任內，協助總統推動台美關係的進展成果斐然。像是過去這段期間，美國行政、立法部門持續推動各項友台法案與決議，讓許多民眾感受到台美關係來到歷史新高點，李大維的貢獻良多。

因此，黨政高層認為，說李大維是「老藍男」，對於沒有黨派色彩的李大維來說，並不公道，而從李大維這幾年對於協助推動國際事務的貢獻度來說，也應該要還他一個公道。反而是李大維沒有黨派的色彩，有國際事務的歷練，才是現階段最合適的人選。

面對美國總統大選在即，國際及區域局勢的動態變遷等情勢下，他說，這次總統府秘書長的一下一上，從蘇嘉全辭職到李大維的出線，短短不到24小時內，充分顯示出蔡英文「快刀斬亂麻」的風格，也充分展現蔡政府「排除黨內派系思維」，以國政為優先的「穩定中持續前進」佈局。

(中時 )