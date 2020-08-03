仲琦科技（2419）3日公布第二季財報，第二季合併營收為25.43億元，較第一季14.51億元成長75％，歸屬於母公司業主之稅後純益約為1.13億元，較第一季的累計稅後淨損3,097萬元明顯轉虧為盈，換算第二季單季EPS為0.35元。

經結算，上半年累計合併營收39.94億元，較去年同期54.03億元衰退26％，歸屬於母公司業主之稅後純益約為0.82億元，換算EPS為0.25元。

仲琦指出，越南廠自6月初正式啟用後於6月底完成首批試產，並於7月初正式出貨，目前產線可以穩定的良率進行生產，預期中國和越南的整體產能持續供應之下，可滿足客戶額外增加的訂單需求。

仲琦新開發的WiFi6 11ax搭配2.5G快速上網無線纜線數據機設備已經於7月開始大量出貨，在仲琦逐漸提供在北美和歐洲的運營商陸續汰換舊有的11ac無線纜線數據機，訂單已經看到隔年第二季，下半年營收可望逐季加溫。

(工商 )