台南市50多歲婦人3年前罹患乳癌，連續接受12次化療，導致4肢末梢神經麻木，連拿物、步行與工作等生活作息都不靈光，最近接受安南醫院中醫部針灸治療，手足感覺回春，生活品質改善。

安南醫院中醫部醫師黃千甄指出，部分化學治療藥物如紫杉醇類、鉑類與長春花鹼類具有程度不一的神經毒性，完成治療1個月，約有6成8患者有手足麻痺症狀，即使經過半年，仍會有3成患者的手足持續麻木難以解決。

50多歲的A婦人因乳癌連續接受12次化療，四肢末梢麻木導致生活作息失常，拿物、步行都受影響，對化療後遺症感到困擾。

黃千甄表示，臨床上治療化療引發神經病變的方式很有限，中醫是少數可介入的其中一種，10多年前小型臨床研究證實，針灸具有改善周邊神經麻木感與癌症治療的疼痛效果。

癌症化療的後遺症經常是患者中斷治療的原因，黃千甄表示，若中醫適時介入調理，維持患者生活品質，可使患者更有持續接受化療的勇氣。

(中時 )