根據最新氣象資料顯示，第4號颱風哈格比(國際命名HAGUPIT)下午17時已增強為中度颱風，中心目前在基隆北北東方海面，向北北西移動，晚間西南風增強，嘉義以南慎防短時強降雨，氣象局表示由於颱風逐漸遠離，最快深夜明晨將解除海警。

氣象局表示，颱風哈格比稍早已升級為中度颱風，下午17時的中心位置在北緯 26.5度，東經122.1度，即在基隆的北北東方約160公里之海面上，以每小時21公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺(約每小時119公里)，相當於12級風。

氣象局指出，今日北、中、南都有明顯降雨，中部以北受颱風外圍環流有較強雨勢出現雨量部分，累積至下午17時非常驚人，最高小時累積雨量出現在桃園市大園區，過去24小時累積250毫米，台北市陽明山則為210毫米，南投地區也出現160毫米時雨量，高屏一帶雖然現在僅150毫米以下，但隨著西南風增強，晚間雨量將繼續累積。

天氣風險臉書專頁表示，傍晚開始，哈格比颱風遠離，中部、北部的降雨會趨緩。而南部則受西南風增強的影響，雨勢會變得更明顯，並且持續到明天晚上。中部山區及北部則要留意午後雷陣雨，要到周三太平洋高壓增強，天氣才會趨於穩定。

(中時 )