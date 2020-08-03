陳玉珍表示，有金門鄉親向她陳情，他們因「防疫因素」受困機上。(取自陳玉珍臉書)

今(3)日上午有一班從金門飛往台北松山機場的班機，因天候因素轉停桃園機場，但該班飛機12點飛抵桃園後，機上旅客竟因「防疫因素」不能下機，受困機上。有搭乘該班機的金門鄉親向國民黨立委陳玉珍陳情，陳玉珍聞訊後大怒砲轟太離譜，並直批政府把金門當成國外。

陳玉珍下午3點多時在臉書上表示，她現在「極端愤怒」，並指出剛剛她接到金門鄕親陳情，金門鄕親搭乘上午10點多的飛機飛松山，因天氣不好改下降桃園機場，結果中午12點多停在桃園機場後，竟然因為所謂的「防疫因素」，不准全機的旅客下飛機！到現在快4點，大家被困在機上，連一個便當都沒得吃！離譜了！

此外，陳玉珍十分憤怒的砲轟，「金門是境外嗎？金門是外國嗎？！」並表示已經緊急聯絡民航局和疫情指揮中新趕快處理，並再次怒批，不要把金門當作境外！！太可惡了！！」

網友們也留言表示，「到底要讓那個牙醫亂到什麼時候？」、「現在的執政黨能力及效率就是這樣，還有他們的壞心眼，一點都不訝異，辛苦了委員」、「8月1號不是還可以開放國外的進來看病，國外人都可以，金門人都是旅客還這樣對待」。

(中時新聞網)