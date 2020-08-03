【東區嶸姐】如何知道我男友偷吃注意以下八點，周揚青揭發羅志祥多人運動戀情大毀滅｜沈嶸輕觀點

周揚青今年4月踢爆前男友羅志祥渣男行徑，並控他和旗下女藝人有長期不正當男女關係，愷樂事後道歉間接認了當小三，重創兩人的演藝事業，「神明代言人」沈嶸就通靈看出三人間的發展，近日當起網紅YouTuber的她，更在「東區嶸姐」影片中，分析出「枕邊人偷吃5訊號」。

沈嶸表示，羅志祥與周揚青完全不可能復合，因女方現在事業前景大好，根本不可能回到渣男身邊，並指出羅志祥與周揚青本來就不是「正姻緣」，而羅志祥對自己東山再起的信心是十分足夠的，他對自己的能力很有信心，萬一不走娛樂圈，也可做其他娛樂事業，非常有自信可以從跌倒處爬起來。

沈嶸近日在YouTube當起網紅。（水舞娛樂提供）

至於愷樂在事情爆發後，仍選擇默認成為羅志祥背後的女人，沈嶸通靈後發現愷樂還是十分信任及依賴羅志祥，就算自己受傷也無所謂，只希望對方能東山再起，可說是真愛，而羅志祥目前確實會跟愷樂做表面的切割，但還是會找機會暗中幫助她，並稱愷樂的個性及心性比較適合跟羅志祥在一起，兩人其實才是正緣。

另外，沈嶸也在影片提到其實女人要找到男友或老公偷吃是有跡可循的，歸結以下五點是枕邊人的偷吃訊號：

一、有多支手機、很多帳號，在一起時手機都關靜音，而且不接來電

二、常搞消失、行蹤交代不清，有特別密切往來的女性友人，但都說是工作上的需要

三、手機訊息中有不正常的曖昧對話，或與其他女人合拍靠緊緊的親密照片

四、經常加班，說話閃躲，不想承諾，不講實話，問不出所以然

五、對妳冷淡，性愛量降低或是不與妳同房，兩人感覺越來越有距離

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)