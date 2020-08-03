俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）拍板宣布，將購買了76架最新式的Su-57匿蹤空優戰機，預計到2028年，至少可分配到3個航空團中服役。這是Su-57開發完成以來的首批大量訂單，有助於降低成本與推廣外銷。

空軍情報網(Air Recognition)報導，普丁總統在索契(Sochi)舉行的軍用航空發展會議上宣布這個訂單。他回顧說，從2013~2018年，俄羅斯部隊收到了1000多架新型現代化的飛機和直升機，推動了65％的航空作戰隊達成了裝備現代化。因此，在確定Su-57研發成熟後，也要持續進化俄羅斯的空軍。

Russian pilots master Su-57 fighters

根據《生意人報》(Kommersant)的說法，這筆合約估計總價值高達1700億盧布（約合24億美元），是近年來俄羅斯國內軍品最大的一筆合約，這將可以保證阿穆爾河畔共青城航空工廠(Komsomolsk-na-Amure)能夠營運10年之久。

除了Su-57，普京也宣布購買100架Mi-28NM暗夜戰鬥直升機，在2028年之前交付。目前俄羅斯航空部隊已有數百架Mi-28N直升機。同時為了雨露均沾，另一型戰鬥直升機Ka-52也下訂114架。

(中時新聞網)